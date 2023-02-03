美國國務卿布林肯（Antony Blinken）即將於5、6日訪問北京，將成為自2018年以來第一位訪問北京的美國最高級別外交官，預計將會談到台灣、晶片和中美貿易等核心利益問題，分析人認為不太會有什麼進展。不過，華府戰略智庫一改前幾天悲觀的看法，認為雙方都展現出解決一個共同問題的態度，也就是世界上最大的2個經濟體如何才能避免一場新的冷戰。

據《路透社》（Reuters）3日報導，華盛頓戰略與國際研究中心（CSIS）的中國問題專家布蘭切特（Jude Blanchette）說：「我認為（會晤）目標基本上是將這場冷戰快速推展至緩和階段，從而避免新的一場「古巴飛彈危機。」

他在CSIS有關於布林肯訪華的簡報會上說：「這實際上是要重建兩國關係的基礎，並建立一些程序和機制，以便能夠處理2國關係中的一些緊張局勢。」

過去幾年之間這2個超級大國之間的關係逐漸破裂，並在去年8月降至幾十年來最糟糕的程度，當時美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，促使中國大陸在台灣周遭附近進行前所未有的軍事演習。

自那時起，美國總統拜登的政府表示，它希望建立一個「關係的底線」，並確保這種競爭不會演變成衝突，拜登在11月與中國國家主席習近平會面時就談到了這一目標，2位領導人承諾進行更頻繁的溝通。

隨著美菲達成新的協議，允許美國使用菲國軍事基地，以及新任眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）有可能會訪問台灣，分析人士認為，布林肯在2月5日至6日會議期間的主要任務是確保2國能夠避免發生危機。

預計布林肯此行將會見中國外交部長秦剛，並有可能會見中國大陸領導習近平，這是拜登與習近平去年會晤的一個成果。與此同時，美國加強了對中國的監管力度，包括可能阻礙其晶片製造業的出口管制。