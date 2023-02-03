大陸外交部網站3日消息，中國外交部長秦剛2日與土耳其外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）通電話。希望土方重視中方在涉及新疆等問題上的關切。卡夫索格魯稱，土方將一如既往奉行一個中國原則，不會藉中國內部事務對抹黑攻擊中國。

秦剛表示，良好的中土關係不僅有利於兩國人民，也有助於促進發展中國家團結合作。中方願同土方一道，落實好兩國元首共識，充分發揮雙邊合作機制作用，推進兩國務實合作，推動中土關係持續向前發展。中方讚賞土方多次表示堅定奉行一個中國政策，支持土方走符合自身國情的發展道路，支持土方維護國家主權和安全，反對外部勢力干涉土內政。

秦剛希望土方重視中方在涉疆等問題上的關切，確保雙邊關係健康穩定發展。雙方要就地區事務加強溝通，在聯合國等多邊場合加強協調，維護廣大開發中國家共同利益。

卡夫索格魯表示，土方高度重視土中關係，願與中方加強雙邊對話磋商，深化經貿等領域合作，增進在國際事務中的協調配合，推動兩國關係進一步發展。土方將一如既往奉行一個中國原則，不會藉中國內部事務對中國進行抹黑攻擊。

雙方還就共同關心的問題交換了意見。