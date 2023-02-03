台灣燈會2月5日正式開幕，主責督導台灣燈會的副市長林奕華終於3日上任，未來會由副市長李四川督導工務、交通、都發等局處，林奕華則督導民政、教育、文化等，林今天也說出自己的上任三大挑戰，為台灣燈會、0-6歲育兒政策以及長照政策。

林奕華今上午7點40分即抵達市府受訪，8點會同市長蔣萬安聽取輿情報告，8點半則會和李四川進行前個月的業務交接，行程滿檔。

而趕在台灣燈會開幕前上任，林也表示，會把握時間聽取相關的簡報，因為明天就彩排、後天要開幕，相關細節會再做很多的探討。另媒體問及上任的挑戰，林奕華則再點出自己是負責市政軟實力，牽涉到我們在說0到6歲育兒政策、長照政策等，都是要努力的地方。另外，最重要是要推動台北市安全、舒服、多元，適合居住、好做生意的城市，這些部份會跟蔣萬安一起落實。

而針對台灣燈會，林表示，台灣燈會本來就是在各縣市輪流舉辦，因為他從1998年當台北市議員後來到中央當立法委員，台灣燈會本來就是交通部觀光局的例行每年會發生的活動，只是會在不同縣市舉辦。今年交通部編了2億的預算，台北市也編了8千多萬元的預算，所以總共在推動上，希望能帶動東區，東區在這幾年有些商圈是沒落的狀況，希望透過這次整個的燈區布置從大安區到信義區，能夠讓大家看到整個商圈可以透過這次燈會蓬勃發展。

至於是否會向前副市長黃珊珊請益，林奕華則笑說，其實她跟珊珊是老朋友，所以如果黃樂意的話，自己也非常樂意做一些市政推動上的請益。至於台北市人口有望在2月底、3月初突破250萬大關，將可再增設第三位副市長，林表示，第三位副市長就必須看他本身的專長，再作相關局處的分工調整。