張庭與林瑞陽近年將重心移往大陸，經營保養品電商平台累積不少財富，前年底卻被爆涉及傳銷被查，還一度遭凍結88.8億元台幣資產，該案去年11月在石家莊開聽證會，結果暫未出爐。昨(2日)媒體報導，張庭公司的官司又添一樁，遭得盛（上海）建築設計諮詢有限公司以工程設計合同糾紛為由提告，將於本月27日在上海市青浦區人民法院開庭。

據《鳳凰網娛樂》報導，根據「天眼查」APP顯示，張庭旗下的TST庭秘密關聯公司上海達爾威貿易有限公司最近新增一起開庭公告，遭得盛（上海）建築設計諮詢有限公司提告，主因是合約糾紛，進一步查詢可知，上海達爾威貿易有限公司成立於2013年6月，張淑琴（張庭本名）任董事長，其丈夫林吉榮（林瑞陽本名）任法定代表人、董事兼總經理，陶虹任董事。

張庭公司再度捲入合約糾紛。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

而張庭夫婦的公司前年陷入官司糾紛後，夫妻倆一度將事業拓展到海外，外界以為他們打算另起爐灶，但今年1月一段張庭夫妻回上海參加活動的影片曝光，海報上寫著「初雪再現，從心出發」，再加上現場有大批員工迎接，看來在大陸人氣完全不受影響。

張庭公司職務分配曝光。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

另外，據《紅星新聞》報導，張庭公司涉營銷一案，細查後發現本案共有5名舉報人，李女是當中的核心舉報人，媒體獲知，李女的丈夫朱男原本是「TST庭秘密」代理商，因一樁跟「TST庭秘密」有關的刑事案，遭判處有期徒刑7年，疑似為了替丈夫減刑才憤而舉報張庭公司，求證李女電話卻無人回應，不知真偽。