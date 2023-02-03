香港為振興觀光，積極向國際旅客招手，祭出多項設施大禮包，包括：「Hello Hong Kong」（「你好，香港」），將針對全球發送50萬張免費機票，以及由商店提供的精彩優惠外，另推出「香港有禮」—旅客消費優惠券，共計100萬份等，期早日恢復疫情等受到影響等因素前香港旅遊觀光榮景！

自從發生疫情以來，全球這幾年雖然觀光事業受阻，但香港各方面建設仍積極不斷，近年全新落成或旅遊設施完成升級，為香港的旅遊元素增添姿彩，如：西九文化區的M+、香港故宮文化博物館，到第六代山頂纜車、海洋公園水上樂園、迪士尼樂園全新多媒體夜間城堡匯演—「迪士尼星夢光影之旅」，以及全面提升的維港海濱設施及其他旅遊體驗等。

而且大型節慶、活動同樣是目不瑕給。香港今年將舉辦超過250個不同主題的活動，包括香港馬拉松、Clockenflap音樂節、巴塞爾香港展會（Art Basel）、博物館高峰論壇、香港國際七人欖球賽、香港美酒佳餚巡禮及香港跨年倒數等，展示香港源源不絕的活力和多元的魅力。

Hello Hong Kong啟動儀式，邀請了不同界別人士，向世界各地的旅客問好。

發局將送上「香港有禮」—旅客消費優惠券，憑券可以免費在參與的酒吧、餐廳和酒店享用迎賓飲品，或於交通工具、餐飲、零售商戶及景點兌換使用。

圖片：香港旅遊發展局提供

旅發局攜手逾16,000間商店，提供至少100萬份「香港有禮」—旅客消費優惠券

圖片：香港旅遊發展局提供

根據香港旅遊發展局主席彭耀佳博士表示，香港的旅遊大門已經全面打開，加上近年不斷推陳出新的旅遊元素，旅遊吸引力更勝從前。旅發局透過「Hello Hong Kong」的全方位宣傳，直接向全球送上最親切、最摯誠的歡迎。有信心憑著香港各式各樣的旅遊體驗，能夠吸引舊雨新知，親臨香港展開精彩難忘的旅程，一同感受這個令人怦然心動的世界級旅遊目的地。

圖片：香港旅遊發展局提供

香港機場管理局（機管局）主席蘇澤光表示：「我們於疫情最艱難的時刻購入這些機票，可見我們對香港航空業前景充滿信心。這計劃對刺激航空交通或宣傳香港方面均可帶來數以倍計的龐大效應。自去年政府放寬對抵港旅客的旅遊限制及檢疫要求後，香港國際機場客運量，特別是於上一季開始重拾升軌。隨着香港與內地恢復正常的旅遊往來，我們於2023年亦有一個好開始。香港國際機場一直為重要的國際航空樞紐，我們有信心機場的旅客量將會持續飆升。」

「Hello Hong Kong」全球宣傳活動在宣布的同時，即正式啟動，並於下月起，透過三間本地航空公司包括國泰航空、香港快運及香港航空，分階段向全球多個市場大放送，其中最受矚目，當然是50萬張機票免費FUN送，至於具體措施，將分階段公布實施。

香港祭出多項設施大禮包，包括發送50萬張免費機票及旅客消費優惠券等。圖為香港機場(攝影：洪書瑱)

除此之外，「香港有禮」活動，香港旅遊發展局則是攜手香港逾16,000間商店，將提供連串精彩優惠，向旅客獻上心意，當中包括至少100萬份「香港有禮」，包括：享用迎賓飲品，讓訪港旅客憑券可以在指定的酒吧、餐廳和酒店享用免費的迎賓飲品；兌換港幣＄100商戶現金券與換取精選禮品等。

圖片：香港旅遊發展局提供

旅客可至香港旅遊發展局指定，如「香港國際機場旅客諮詢中心」、「九龍旅客諮詢中心」、「香港西九龍店旅客諮詢中心」、「港珠澳大橋(香港)旅客諮詢中心」等領取相關旅客消費優惠券。

除了活動外，也會加強宣傳，香港旅遊發展局將邀請了不同的商界領袖、KOL等粉墨登場，加上當地知名藝人郭富城、鄭秀文和陳慧琳，拍攝一系列充滿動感的短片，透過全球3,000個平台，向世界各地的旅客宣傳，展示香港標誌性和嶄新的旅遊特色和活力。

相關活動訊息，可至活動網站查詢。