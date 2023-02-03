男女洗澡習慣大不同，一名女網友分享，和男朋友一起洗澡發現3個特殊現象，包括男友洗澡水溫度超燙、從不搶蓮蓬頭與洗澡的時候都不會硬，令她好奇的是，男友和她洗澡，看著全裸的她都沒反應，但只要洗完澡躺上床卻又會興奮到撐起小帳篷，讓她很不解，也引起網友討論。

一名女網友近日在Dcard上發文分享，過去常聽到男女偏好的洗澡水溫度大不同，不少情侶共浴，男方都對女生喜愛的超燙洗澡水溫度感到驚訝，但她與男友交往後發現，男友似乎是例外，在家洗澡水溫度超高，出去泡溫泉也沒在怕，反而是她還會在旁邊試水溫，直到慢慢習慣溫度才會下去。

原PO也說，網上也有不少情侶抱怨「男女共浴會搶蓮蓬頭」，她和男友洗澡倒是都沒有發生過，雖然每次男友都會說要用猜拳決定，但其實不管她贏還是輸，男友最後都會妥協先讓她使用，超暖舉動讓她當場重新戀愛。

原PO好奇地說，和男友一起洗澡，也讓她觀察到一個怪現象，因此很好奇是不是情侶一起洗澡久了，就開始對彼此的身體沒有感覺？因為她發現男友在洗澡的時候都不會硬，反應很平靜，不知道是純粹沒有多想，還是就滿腦子想趕快洗好澡去休息；不過，當他們躺上床以後，男友卻又會立刻有反應。

貼文吸引千人討論，「我和男友會搶蓮蓬頭，冬天一起洗，另一個人都抖到不行」、「不用搶蓮蓬頭，跟男友身高差25公分，男友根本是人形蓮蓬頭」、「男友也不會硬，但會一直亂摸」、「我跟老公在一起加結婚6年，我一脫衣要洗澡，他就硬了。」另有男網友哀嚎說，女友已經進化到，若他不幫她洗頭就不想洗澡的地步。