美女主播高毓璘有著甜美臉蛋及姣好身材，加上長相神似名模洪曉蕾，因此有「主播界洪曉蕾」封號，近來更被網友分享一系列美照到PTT表特板，引發熱烈討論，不過卻爆出照片卻被交友網站盜用，讓她急忙聲明並未用交友軟體。

高毓璘曬出身穿藍色t恤的照片，只見她對著鏡頭擺出招牌甜美笑容，凍齡臉蛋及Q彈肌膚看不出來已是一個孩子的媽，不過近來照片卻被交友網站盜用，讓她無奈表示：「再度重申，我、沒、有使用任何交友軟體～各位別被騙囉」，更不忘強調：「粉專請認明藍勾勾」，言語中透露著些許無奈。

對此，網友紛紛回應：「主播也不需要用交友軟體吧，在這隨便喊一聲最少3千人Up排隊」、「還好只是交友軟體，不是其他網站」、「人美才會有人盜圖啊」、「想也知道忙都忙死了，哪有時間玩交友軟體」、「照片也可以加浮水印，防止盗圖」、「人紅是非多，人美困擾多」，知名律師李怡貞則語帶無奈表示：「沒用的，詐騙集團就是必須要我做到在首頁圖放上自己聲明是股票白痴的照片才有可能罷休」，她則是搞笑回應：「看來我只好寫副對聯印在照片上」。

律師李怡貞點出被盜照一事防不勝防。（圖／主播 高毓璘 臉書）

有網友日前以「主播系列：高毓璘」為標題，分享一系列美照，只見她除了姣好臉蛋及傲人上圍，還有著纖細水蛇腰及腹肌線條，完美體態看不出來已經38歲，而且還是一個孩子的媽，讓所有人驚呼連連，紛紛跪求保養祕笈。