East 2023 All-Star reserves:



⭐ Joel Embiid

⭐ DeMar DeRozan

⭐ Jaylen Brown

⭐ Bam Adebayo

⭐️ Jrue Holiday

⭐ Julius Randle

⭐ Tyrese Haliburton pic.twitter.com/oNIZDfeAAo — Bleacher Report (@BleacherReport) February 3, 2023

West 2023 All-Star reserves:



⭐️ Ja Morant

⭐️ Domantas Sabonis

⭐️ Shai Gilgeous-Alexander

⭐️ Paul George

⭐️ Damian Lillard

⭐️ Lauri Markkanen

⭐️ Jaren Jackson Jr. pic.twitter.com/5ndr1jNNIU — Bleacher Report (@BleacherReport) February 3, 2023

聯盟官方3日總算公布了20日開打的鹽湖城全明星賽東、西明星隊替補名單，結果東區包含恩比德(七六人)、迪羅薩(公牛)、傑倫布朗(塞爾提克)、阿德巴約(熱火)、哈勒戴(公鹿)、蘭道爾(尼克)與哈利柏頓(溜馬)等人進入明星隊替補名單，東區明星隊先發包含隊長阿提托康波(公鹿)、塔圖(塞爾提克)、米契爾(騎士)、杜蘭特與厄文(籃網)。

至於西區明星隊替補名單包含莫蘭特(灰熊)、沙波尼斯(國王)、亞歷山大(雷霆)、保羅喬治(快艇)、利拉德(拓荒者)、馬爾卡寧(爵士)與小傑倫傑克生，西區明星隊先發則有隊長詹姆斯(湖人)、柯瑞(勇士)、東契奇(獨行俠)、約基奇(金塊)與錫安威廉森(鵜鶘)。

不過這份替補名單難免出現遺珠之憾，像是才剛傷癒復出的湖人前鋒「一眉哥」安東尼戴維斯、七六人後衛「大鬍子」哈登、國王後衛福克斯、快艇前鋒里歐納德、灰狼前鋒愛德華茲等好手都沒被選入今年全明星隊，但只要接下來有任何球星退出，都還是可能有頂替機會。