社群龍頭臉書母公司Meta財報優於預期，股價狂飆逾23%，帶動美國大型科技股大漲，美股主要指數多半收紅，惟目前美股電子盤下挫，台股開低小跌逾30點，約來到15562點。

費半收紅，台積電ADR周四上漲2.02%，收在96.65美元。台積電今(3)日股價在540元附近平盤震盪，聯電跌0.5%在50元附近震盪。貨櫃三雄逆勢強漲，漲幅均逾1.5%。

週四台股上漲175點，收在15595點，成交金額2780億元，昨日創下波段新高，分析師指出，大盤高檔震盪的可能性增加。

道瓊工業指數下跌39.02點或0.11%，以34053.94點作收。標準普爾500指數揚升60.55點或1.47%，收4179.76點。科技股那斯達克指數大漲384.50點或3.25%，收12200.82點。費城半導體指數勁揚68.37點或2.22%，收3141.84點。