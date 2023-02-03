2024立委選舉即將開跑，國民黨內不少中青世代台北市議員紛紛表態投入初選，高喊「世代交替」。其中，徐巧芯1日宣布參加立委初選，議員游淑慧、徐弘庭也宣布將爭取立委提名，而剛卸下立委身份的台北市副市長林奕華則表示，大安區應該滿多人有興趣參選，相信國民黨會有一個公平的初選機制，一切都按照初選機制進行。

另外公督盟批評林奕華「沒收補選」，擺明是政治算計，立委是事先撥薪，林奕華應把這個月溢領薪資退回來，也必須交代辭退助理的安置問題。對此林奕華今上午澄清，這分成2個部分，有關於就任時間，在一開始答應市長蔣萬安的時候，就講好是在2月的時候，因為中間很多立委的任務，包括菸害防制法、氣候變遷因應法，這在立院黨團負擔很大的責任。

林接著說，總預算也是這會期必須要來完成的地方。最後包括特教法的大幅修正，必須把所有的條文寫好，交給其他立委提案。這段時間把所有在立院原來要做的事情，吿一個段落，也繼續拜託立委王鴻薇、李德維，在地方上則拜託總召曾銘宗，一起來幫忙完成很多應該要做的事情。她則在台北市服務，所以服務其實都是不間斷的。

另外有關於薪資部分，應該沒有這樣的問題，立法院有立法院相關的規定，所以當然我們都是按立法院制度來走，絕對不會發生溢領薪資的狀況。