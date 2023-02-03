外籍看護薇薇2020年在老人養護中心負責照護一名失智老婦，但她忘記拉起病床圍欄，致老婦不慎摔下床而受傷住院，刑事部分她被依過失傷害罪判處有期徒刑4月確定，家屬提告求償部分，台北地方法院判決薇薇須賠償10萬元精神慰撫金及3000元看護費。可上訴。

家屬提告主張，老婦因罹患失智症由安養護中心照護，薇薇是負責照顧的看護人員，但2020年6月19日凌晨她將老婦的病床圍欄放下協助就寢後，疏未將病床圍欄拉起固定即行離開，致老婦不慎自床上跌落。

老婦因此受有蜘蛛膜下腔出血、硬腦膜下血腫、頭部前額撕裂傷等傷害，送醫入院後第1天，因無養護中心之看護人員在院照護，便由家人請假陪護，薇薇須賠償家人看護費用及精神慰撫金等共100萬元。

台北地院認為，薇薇照護罹患極重度失智症之人時，本應隨時注意狀況，並為必要之輔助措施，但她卻疏未將病床圍欄拉起固定即離開，應負過失不法侵權行為損害賠償責任，判賠10萬3000元。