氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新(2日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，未來一週無強冷空氣，鋒面常在台灣北部海面至華南一帶活動，其前緣雲系時而南移通過，為台灣天氣帶來變化；此種型態，模式模擬的「不確定性」比較大，也會不斷調整，應隨時注意最新的資料。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，今(3日)東北風略減弱，氣溫略回升，降雨範圍縮小；東半部偶有局部短暫雨的機率，大台北西側多雲， 桃園以南晴朗穩定。北台稍涼，中南部舒適微熱、晚偏涼，日夜溫差大，各地區平地氣溫：北部14至21度，中部13至27度，南部14至30度，東部15至27度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，週六(4日)至元宵(5日)鋒面前雲系移入，中部以北及東半部轉有局部短暫雨的機率，戶外活動、要攜帶雨具。下週一、二(6、7日)仍有雲系影響，北部及東半部有局部短暫雨的機率。下週三、四(8、9日)雲系減弱、北移，天氣好轉，氣溫升。由於鋒前雲系的模擬，「不確定性」很大，應持續觀察最新資料。