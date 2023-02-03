投資人仍在消化聯準會周三的政策決議和鮑爾會後發表的談話。鮑爾承認在對抗通膨方面取得進展，且似乎無意阻止股票和債券上漲。

與去年低點相比，那斯達克指數反彈漲逾19%，距離新一輪牛市僅一步之遙。

標普500指數的50日移動均線突破了200日移動均線，形成所謂近期看漲的「黃金交叉」技術線形。

重量級大型股蘋果、亞馬遜和谷歌母公司Alphabet連袂大漲。繼Meta之後，該三大科技巨頭即將在周四盤後發布業績報告。

由Meta領軍，通訊服務類股飆漲6.7%，創下近三年來最大單日漲幅。

截至周三，標普500指數成分股近一半已公布財報，其中約7成企業獲利優於華爾街預期。

目前美股主要指數期貨走跌，因備受矚目的蘋果等重量級企業盤後公布的上季業績令人失望。道瓊指數期貨目前跌0.12%，標普500指數期貨跌0.52%，那斯達克100指數期貨跌1.31%。

★主要指數

道瓊指數跌39.02點或0.11%，收34,053.94點。

標普500指數漲60.55點或1.47%，收4,179.76點。

那斯達克指數漲384.5點或3.25%，收12,200.82點。

費城半導體指數漲68.37點或2.22%，收3,141.84點。

★消息

聯準會周三宣布升息25個基點（1碼），歐洲央行和英國央行宣布升息50個基點，均符合市場預期。

美國勞工部公布，上周（截至1月28日）經調整後初領失業給付人數周減3000人，至18.3萬人，少於市場預期的19.5萬人，並創下9個月新低。截至1月21日止當周續領失業金人數周減1.1萬人，至165.5萬人，亦少於市場預期的168.4萬人。數據凸顯出美國勞動力市場仍然強韌，市場將密切關注周五發布的美國非農就業報告。

美國10年期指標公債殖利率盤中一度急挫8.59個基點，至3.3308%，亦給美股帶來提振。

比特幣漲破2.4萬美元大關，創下去年8月以來新高。

紐約期油收跌0.69%，報每桶75.88美元。布蘭特期油跌0.81%，收在每桶82.17美元。

美國各交易所成交量總計約150億股，過去20日均量為117億股。