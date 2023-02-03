Cherry Lane Investments合夥人Rick Meckler表示，對昨天聯準會發言的反應確實鼓勵了投資人勇於冒險，對投資人最重要的，我認為是聯準會的評論出乎意料。

★類股

標普500指數11大類股漲多跌少，通訊服務類股漲6.74%，表現最佳；其次為非必需消費類股漲3.08%，科技股漲2.78%。 能源股跌2.52%，跌幅最大，其次為必需消費類股跌0.86%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數跌1.26%，收在8,145.59點。

★重磅股

重量級科技股全漲，蘋果漲3.71%，微軟漲4.69%，亞馬遜漲7.38%，Alphabet漲7.28%，特斯拉漲3.78%，Meta漲23.28%，網飛漲1.35%。

道瓊指數方面，微軟漲幅最大，其次為英特爾。聯合健康集團（UnitedHealth Group）跌5.27%，表現最疲弱，其次為默克跌3.29%。

主要晶片股方面，應用材料漲4.41%，超微漲4.34%，英特爾漲3.85%，輝達漲3.66%，德州儀器漲1.44%，恩智浦漲1.14%，美光漲0.91%，高通跌1.89%。

★焦點股

Meta飆漲23.28%，創下2013年7月以來最大漲幅。該臉書母公司承諾今年將實施更嚴格的成本管控，並宣布規模高達400億美元的股票回購計畫，執行長祖克伯並稱2023年為「效率年」。

聯合健康集團（UnitedHealth Group）跌5.27%，美國聯邦政府提出的「醫療保險優先計畫」（Medicare Advantage）報銷率低於分析師預期。默克（Merck）跌3.29%，其2023年獲利預測不如華爾街預期。兩大製藥廠下挫，給道瓊指數帶來最大的拖累。

製藥公司禮來（Eli Lilly）跌3.46%，其備受關注的糖尿病藥物營收不如市場預期。

蘋果收漲3.71%，惟盤後跌3.4%。其涵蓋年底節日購物旺季的上季整體營收年減逾5%，為近4年來首見衰退，其上季獲利和iPhone等多項產品業績也意外疲弱。

亞馬遜收漲7.38%，惟盤後跌5%，其上營收優於市場預期，但雲端業務AWS營收增長放緩且表現不如預期，此外，其本季財測亦令人失望。

高通收跌1.89%，盤後再跌逾3%。智慧手機市場低迷不振，受此拖累，該IC設計巨頭上季營收年減12%，且財測黯淡。

谷歌母公司Alphabet收漲7.28%，盤後跌逾4%。該網路巨頭上季營收獲利均不如市場預期。

★台股ADR

台積電ADR漲2.02%，收96.65美元，換算台股價格為574.1元。

聯電ADR漲1.29%，收8.61美元，換算台股價格為51.14元。

日月光ADR漲1.19%，收7.64美元，換算台股價格為113.45元。

中華電信ADR漲0.59%，收37.81美元，換算台股價格為112.3元。