台北市警中山分局員警巡邏時發現一輛汽車停等紅燈越線線，進行攔查卻發現保溫瓶藏有毒品，立刻逮捕車上3人，現場起出大量毒品及注射針筒，3人警訊否認持毒，並質疑警方在未獲同意下搜索，要求聲請提審，法官檢視密錄器後，發現因未錄得完整畫面，認為員警執法程不符法定程序裁定當庭釋放3人。法官此舉引起警界譁然，但中山分局強調，尊重法官裁定，但該案違法持有毒品部分仍將依法偵辦。

根據調查，中山分局中山二派出所員警於2日凌晨4時許，在中山區林森北路376號前，見一輛白色租小客車停等紅燈時超越停止線，遂上前盤查，車上三人配合下車受檢，經當事人配合檢視其所攜帶的背包及車內物品，發現背包內有一藍色保溫瓶，於是由當事人主動自行打開瓶蓋供警方檢視之際，警員當場目視內部有白色結晶體和白色粉末，另車上另2名乘客也當場主動交付身上之毒品，現場皆坦承係為毒品。

警方當場將三人依違反毒品危害防制條例逮捕，並帶返所偵辦。返所後在三人身上共起獲毒品海洛因4包、安非他命6包、電子磅秤、夾鏈袋及注射針筒12支等證物，以毒品檢驗試劑初步檢驗呈陽性反應。

三人於偵詢過程中提出提審要求，台灣臺北地方法院於同日14時30分開庭，經查在場執勤員警均有開啟密錄器，惟因當時處動態盤查過程，僅其中1名員警佩戴之密錄器攝錄得有效畫面，復經法官檢視其內容，因未錄得宋男同意受搜索之影像，法官認為三人遭逮捕程序未臻周全，裁定當庭釋放。

臺北市政府警察局中山分局表示，尊重法官之裁定，將再精進員警執法作為，另針對本案當事人違法持有毒品部分，仍將依法偵辦。

防制毒品危害，向為警方重點工作，仍將在符合法定程序下，持續強力查緝打擊不法，期淨化社會治安，確保人民生命財產安全。