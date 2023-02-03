據美國之音報導，美國官員2日表示，美國正在追蹤一個疑似中國偵察氣球，過去2天來，美國在美國領空發現了這個氣球，但是由於擔心對地面人員造成傷害，五角大樓決定不將其擊落。

報導稱，一位高級國防官員對駐五角大樓記者說，美國有「非常高度的信心」認為，這是一個中國的高空氣球，這個氣球飛越敏感地點，收集信息。其中一個發現該氣球的州是蒙大拿，這裡有馬爾姆斯特倫空軍基地，有三個核彈道發射井。這位官員要求匿名討論敏感信息。

報導引述五角大樓新聞秘書帕特里克·萊德(Patrick Ryder)准將就此事提供的一份簡短聲明。聲明說，美國政府繼續追蹤這個氣球。他說，氣球「目前正在遠遠超出商業航空的高度行進，對地面人員並不構成軍事或實體威脅。」

萊德說，過去幾年也看到過類似的氣球活動。他補充說，美國採取了步驟，以確保該氣球沒有收集敏感信息。

那位國防官員說，美國已通過多個管道與中國官員進行了「接觸」，並將此事的嚴重性轉達給中方。

在五角大樓宣佈這一消息的幾天後，美國國務卿布林肯(Antony Blinken)預計將前往中國。目前還不清楚這是否會影響布林肯的旅行計畫。美國國務院還沒有正式宣佈訪問計畫。

美國正在擴大在亞洲地區的軍事存在，採取了一系列活動，以制衡北京，並向印太地區的盟友保證，面對中國和北韓的威脅，美國與他們站在一起。

那位高級國防官員說，美國確實讓包括F-22在內的戰鬥機做好準備，一旦白宮下令便將氣球擊落。五角大樓最終建議不要擊落，提到即使這個氣球是在蒙大拿州人口稀少地區的上空，因為它的體積，也會造成面積足夠大的碎片地帶，有可能給人們帶來風險。

這名官員拒絕具體說明這個氣球有多大，但是表示，雖然氣球是在高空，但它的體積大到商業飛行員可以看得到的程度。

這位官員說，令他們對這次發射氣球事件感到關切的是氣球的飛行高度和在某一地點上空徘徊的時間，但是這位官員沒有提供細節。