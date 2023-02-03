新竹市前市長林智堅因在台大與中華大學發表的論文抄襲而被撤銷碩士學位，他向教育部提出訴願，教育部訴願會1月19日開會駁回他關於中華大學的訴願案。對此，時事評論員李正皓直言，這是民進黨要跟林智堅切割了，因民進黨若要幫一人護航或幫一件事遮掩，並不會公開事情情節。

李正皓昨(2)日在政論節目《關鍵時刻》中指出，該訴願書是用非常精準、非常嚴謹邏輯去交叉比對各種可能性，才判斷出林智堅是抄襲。1月19日就裁定結果，卻在2月2日公布，李正皓認為這代表民進黨主席賴清德說要跟抄襲論文說「不」，這件事不能讓民進黨在2024年失血。

李正皓表示，民進黨若要幫一人護航或幫一件事遮掩，並不會公開事情，但林智堅如今遭教育部駁回訴願案，顯示新內閣不能再被這種事絆住，民進黨政府、行政院判林智堅死刑或民進黨要跟林智堅切割了。

李正皓提到，教育部在駁回林智堅訴願理由中，不僅稱林智堅搞不懂方程式、軟體名稱，更稱基礎能力有相當不足，即便這是中華大學調查結果，教育部原文照抄還公開這件事情，讓李正皓直呼林智堅真的糗的是，新內閣上任第一件事，就是跟他切割。

李正皓認為，對民進黨來說，林智堅是2022年的事，2024年不能再被2022年相同的提款機絆住，「這很清楚是要拆炸彈」。