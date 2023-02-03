力致2日召開董事會，決議實施庫藏股，擬自2月3日起至3月31日止，買回庫藏股1000張，用以轉讓股份給員工，買回價格區間落在46元至80元間。

力致指出，此次擬買回公司股份轉讓予員工，主要係為了激勵員工並留任優秀人才，舉凡於認股基準日仍在職或對公司有特殊貢獻、經提報董事會同意之全職員工以及直接或間接持有同一被投資公司表決權股份超過五成之子公司（包括海外子公司）之全職員工，均享有認購資格。

受到NB產業市況不佳影響，力致2022年合併營收為74.21億元，年減5.09%。

力致表示，此次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格(採無條件進位法計算至新台幣分為止)，惟轉讓前，如遇公司已發行之普通股股份增加，得按發行股份增加比率調整之；此次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，該員工取得之股份須持有1.5年後始得轉讓或出售，其餘除另有規定者外，權利義務與原有股份相同。