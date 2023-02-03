2022九合一選舉國民黨大勝，2024總統大選氣勢大振，甚至一再傳出國民黨主席朱立倫也不排除參選，而新北市市長侯友宜出征的呼聲最高。高雄白派大老、高雄市農會理事長蕭漢俊表示，無論國民黨或民進黨，只要採初選制必造成分裂，現階段國民黨應採共識決，大家坐下來談對國民黨最有利，反正「船到橋頭自然直」，總統大選在即不可能開天窗的。

蕭漢俊今（3）日接受香港媒體《中評社》訪問表示，若採初選制提名候選人，黨內一定會產生分裂，這點無論國民黨或民進黨都一樣，所以各黨面對各種提名方式都必須嘗試研究。

至於國民黨2024該用何種方式決定總統候選人？蕭俊漢認為，用共識決，也就是大家坐下來談對國民黨最有利。蕭強調，每個政黨都有其機制，沒有任何制度是百分百完美的，黨員只要共同遵循即可，畢竟現在不是獨裁社會。

談到近期引發熱議的「非綠大聯盟」，蕭漢俊指出，若有更多能人回歸國民黨當然更好，國民黨必須團結向外；既然沒有任何制度是百分百完美跟公平的，那就應回到共識決，每個人坐下來談，需要溝通包含說服或禮讓。