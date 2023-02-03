男性的攝護腺會隨年齡增長而增大，引發頻尿、夜尿等問題，向來為中年男性的困擾，泌尿科醫師侯鎮邦分享7招保養攝護腺方式，其中一項為適度憋尿。他表示，適度憋尿有助於攝護腺和排尿器官的健康，因為有助於鍛鍊膀胱，可防止未來尿失禁。但他也提醒，憋尿過久會導致膀胱壁增厚，所以應保持適當的排尿頻率。

攝護腺肥大會出現排尿尿柱細、斷斷續續、尿完仍有殘尿感、頻尿、尿急、夜尿等症狀，林口長庚醫院高齡泌尿科主任侯鎮邦在其臉書粉專表示，民眾可透過8個生活飲食習慣來保養攝護腺。

1. 多吃番茄：

番茄含有豐富的抗氧化劑和維生素C，尤其含有番茄紅素可保護攝護腺免受自由基的損害。

2. 多吃根莖雜糧的食物：

根莖類食物（如胡蘿蔔、地瓜、馬鈴薯）富含維生素，有助攝護腺健康狀況。另此類食物含有鎂、鈣、銅等有益於攝護腺健康的礦物質。

3. 多吃深綠色蔬菜：

深綠色蔬菜富含維生素C、E、鈣、鎂和銅，有助於保護攝護腺免受自由基的損害。

4. 多吃魚類：

魚類富含omega-3脂肪酸，有助減少攝護腺組織的發炎。

5. 多吃柑橙類水果：

柑橙類水果富含維生素C，有助於預防感染和增強免疫系統。

6. 適度的憋尿：

適度的憋尿有助於攝護腺和排尿器官的健康，適度的憋尿也有助於鍛煉膀胱，增強膀胱的控制力，防止未來尿失禁；但憋尿過久也不利於攝護腺的健康，因為長時間憋尿會導致膀胱壁增厚、阻塞尿道，且更易導致尿道感染。因此建議控制尿意，保持適當的排尿頻率。

7. 曬太陽：

陽光中的紫外線有助激化維生素D，以改善免疫功能，進而降低患前列腺癌的風險。適度的紫外線照射還可提高男性荷爾蒙、促進血液循環，增加快樂感等。