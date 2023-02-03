復旦大學國際問題研究院研究員林民旺3日在大陸《環球時報》撰文指出，印度商工部近期召開十幾個部委會議，共商削減從中國大陸的產品進口，解決「中印貿易不平衡」問題。據透露，印度政府正考慮採取措施、尤其是非關稅措施，「以逐步減少對不可靠供應鏈的依賴」。消息人士稱，印度正在加大相關反傾銷調查，主要在調查從中國進口的印刷電路板和某種鋼化玻璃等產品。一些分析認為，莫迪政府打算主動發起一場「印度版」的對中貿易戰。

林民旺表示，根據中國海關總署1月13日公布數據，印度對中貿易逆差2022年達到1010.2億美元，首次突破千億美元大關。就中印貿易總量而言，印度知名智庫觀察家研究基金會（孟買）前主席庫爾卡尼曾表示，考慮到中印兩國的人口、市場規模和快速的經濟社會發展，中印貿易額可以達到3000億美元。然而當下體量不大的貿易額，就已經讓印度政府對貿易逆差耿耿於懷，主要原因還是印度政策菁英的「心魔」所致。

「心魔」之一是，印度在對外戰略上逐漸將中國定位為戰略競爭者。由於這一對中戰略上逐漸清晰的定位，導致印度政策菁英杯弓蛇影，不停地拿中國來嚇自己。

「心魔」之二是，印度政策菁英秉持著過時的「執念」，認為貿易不平衡意味著逆差一方「吃虧」，順差一方「掙」了。

「心魔」之三是，印度一些人以為在經貿和戰略上配合美國打壓中國，就可以實現取代中國成為世界工廠的目標。在美國強力推動產業鏈從中國「轉移」和「脫鉤」的過程中，持「機遇論」的印度人逐漸增多，認為印度可以在重塑全球供應鏈的過程中占良機。

林民旺稱，印度菁英的這些「心魔」，不論是從事實還是邏輯來說，都根本站不住腳。但是，不少對中持有偏見的印度政策菁英卻對此篤信不疑。心魔難除，自然很難說印度不會拿對中貿易開刀，這是印度國內小氣候和國際大氣候共同決定的。自2020年以來，印度就對在印中國投資和中國企業進行了很多過度「審查」和非法打壓。

林民旺強調，只是，新德里如果試圖推行對中經貿「脫鉤」，必然徒勞無功，根本原因是不符合全球化時代的經濟理性。美國發動對中貿易戰到下個月正好5年，並沒有實質性地影響中美貿易，中美貿易額在2022年反而達到創紀錄的約7600億美元。同樣地，印度此前採取一系列對中貿易舉措，也幾乎是類似的結果。如果印度執意對中經貿「脫鉤」，唯一結果只會是，印度在對中政策上進一步和美國捆綁在一起，中印關係進一步惡化，印度也將在這一過程中失去更多發展機遇。

林民旺建議，就「中印貿易不平衡」而言，印度政策菁英需要做的是，先去掉自己的「心魔」。不要總是將貿易逆差的原因歸咎中方，而應該先接受中印經濟處在不同發展階段的基本現實，透過不斷擴大中印貿易總量來逐漸縮小不平衡。印度要尋求的是能減少兩國貿易不平衡的根本性解決方案。這也是過去二、三十年裡，中國與周邊國家解決經貿不平衡問題的總體思路和經驗，這值得印度思考和反思。