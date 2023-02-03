明（4日）迎來立春，是24節氣中的第1個節氣，代表春天即將到來，命理師湯鎮瑋在臉書上分享開運撇步，其中可將168元的硬幣洗乾淨後，再放入鍋子裡加水煮，完成後將煮滾的財水移至客廳靜放一小時，待財水冷卻後裝入任何材質的有加蓋的容器中，就可讓財神眷顧一整年。

湯鎮瑋指出，煮財水的最佳吉時為當天上午11時至下午3時或晚上7時至11時，步驟是首先將總數168元的硬幣洗刷乾淨，在吉時把錢幣放入鍋子中並倒入8分滿的水煮至沸騰，煮滾後需多煮1至3分鐘後再關火。

湯鎮瑋說，將煮滾的財水移至財位的正南方，儘量以客廳為主，需靜放1個小時以上讓蒸氣薰散，接著財水冷卻後，可裝入保特瓶或其他不限任何材質有加蓋的容器中，並用紅筆上寫上「立春財水」及「自己的姓名」貼在瓶身，就可讓財神眷顧一整年。

湯鎮瑋分享，可把裝瓶後的財水放置在大門後的地板上或鞋櫃內，也可放在家中的明財位，例如，收銀台、保險櫃等或流年的南方、北財位，而錢幣則是可放入聚寶盆、存錢桶或存入銀行中。