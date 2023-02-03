就算目前還因左手腕扭傷處於傷兵名單之中，聯盟本季抄截王暴龍前鋒阿奴諾比的自由市場身價仍然高漲，根據《看台報告》資深記者海恩斯3日爆料，包含尼克、太陽、灰熊、鵜鶘、溜馬等隊都很有興趣招募這名「3D(擁有三分球與防守兩大武器)」好手，甚至越來越多人相信阿奴諾比已經準備好離開多倫多。

本季逐漸站穩暴龍先發位置的阿奴諾比，平均打了35.8分鐘，場均16.9分、5.5籃板、2.0助攻與2.1抄截，其中抄截暫時位居聯盟抄截王，早已吸引不少球隊想要招募的興趣，尤其是尼克去年12月曾用多個首輪籤報價阿奴諾比卻遭暴龍拒絕。

隨著距離今年交易截止日(10日凌晨4點)越來越近，相信這些想要招募阿奴諾比的球隊，將會有更多的動作，海恩斯甚至爆料，灰熊與鵜鶘雖然都想要爭搶阿奴諾比，私底下卻不願意讓對方成功搶到，所以這波競爭報價勢必更加誇張，接下來就看哪隊可以到手了。