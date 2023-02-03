失聯移工阿娜、阿木夫妻，平時在新竹市南寮海邊打零工維生，兩人育有5歲兒子及3歲女兒，阿娜還懷有5個月身孕，雖想返回印尼但礙於經費難以成行。直到移民署自2月1日起實行「擴大逾期居停留外來人口自行到案」專案，兩人主動到專勤隊辦理到案手續，待手續完成後一家人終於能夠回家。

據了解，阿娜與阿木失聯期間居住在新竹市南寮海邊一帶，兩人靠著打零工維持生計，期間陸續育有5歲兒子及3歲女兒，阿娜目前懷有5個月身孕，兩人一直想給孩子們光明正大的身分和生活，但入不敷出的日子，讓返回印尼成為遙不可及的夢想。

阿木得知移民署推出自行到案專案，不僅採最低罰緩及免管制還能免收容，連忙告訴阿娜，阿娜也忍不住抱著孩子們放聲大哭，直說「終於可以回家了！」二人自行到案後，新竹市專勤隊也立即協助孩子們辦理出生證明及相關返國所需證件，一切手續皆完成後，一家5口就可順利返鄉。

新竹市專勤隊長范育誠指出，因應各國疫情趨緩及協助逾期停（居）留外來人口返國，內政部移民署自今年2月1日起至6月30日止，推動擴大自行到案專案，專案期間免收容、繳納最低罰鍰2千元且不管制禁止入國期間，專案執行首日就有10多名外籍人士主動投案，並辦理返國手續。

范育誠也說，為防止外國人逾期滯留國內 ，未來修法針對逾期對象裁罰金額將從2千元至1萬元，提高至3萬元至15萬元，管制來台期限更從最高3年提高到最高10年。為展現執法決心，專案期間也會加強執行查察及掃蕩等工作。國人若有認識在台逾期停（居）留的外來人口，請鼓勵當事人自行到案。