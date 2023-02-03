一名女網友分享，最近一次生理期來，發現經血量驟減，而且只流血3天就結束，讓她感覺怪怪的，後來與男友激戰完，下體發出一陣怪味，隔天早上肚子絞痛，結果陰道竟然排出一大塊異物，她找來夾子翻看發現竟是泡到發白的衛生棉條，推算時間這塊棉條至少卡在她體內1個月，引起網友熱烈討論。原PO後來也補充說，去看醫師檢查身體完全沒問題，真的很幸運。

一名女網友日前在Dcard上發文說，她在生理期大多使用棉條，睡覺則會穿安睡褲以防經血漏出來。過去生理期還算正常，每次生理期來，平均7天會結束，但這個月她發現自己的經血量驟減，且短短3天生理期就沒了，讓她感覺不太對勁，但又因為身體沒有其他異樣，而遲遲沒去看醫師。

女網友表示，某天晚上她和男友激戰完，突然聞到一股怪味，讓她覺得不太對勁，這才決定要請早上半天的假去看病。結果要看醫生的那天早上，她突然覺得肚子痛，有點類似生理期來又腹瀉的感覺，蹲馬桶沒多久就感覺到有東西從陰道裡掉了出來，而且非常大塊。

女網友指出，她當時立刻轉頭看了馬桶，結果發現是一條很像棉花的東西，後來找了夾子把體內排出的物體夾起來看，這才發現是因水膨脹、泡到發白的衛生棉條，讓她看到差點發瘋，因為按照她的推算，這根棉條應該卡在她體內超過1個多月了。

驚悚故事引起網友討論，「等下，那你男友的小兄弟是怎麼進去快樂的？要跟棉條說借過嗎」、「好誇張，怎麼會忘記拔出來，太扯」、「妳跟男友在快樂的時候，都沒人有異樣感嗎」、「這真的好扯！」而原PO後續則補充說，她去看醫師以後，發現身體健康，沒有發炎也沒有其他問題，真的是好險。

根據衛福部官網，衛生棉條建議4到8小時要更換，放入體內不宜超過8小時；但如果使用衛生棉條去游泳或泡湯，活動結束以後應立即取出來更換。未正確使用衛生棉條恐會有風險，放入棉條前未洗手，棉條放置過久都容易造成感染，甚至引起毒性休克症候群（TSS），初期症狀為發燒、紅疹以及倦怠感，極少數可能有危及生命的重症發生，因此使用後有不適症狀，應立即至婦產科接受診查。