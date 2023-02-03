巴黎聖日耳曼（PSG）天王球星姆巴佩（Kylian Mbappe）2日面對蒙彼利埃的聯賽中因傷提前退場，雖然球隊仍以3比1收下勝利，總教練加提（Christophe Galtier）也說姆巴佩的傷勢沒有問題，不過隨後PSG仍痛心宣布壞消息，姆巴佩因為股二頭肌傷勢，預計將會缺席三周的時間。

該場比賽姆巴佩表現不佳，2度罰丟了12碼，如今再遭遇嚴重傷勢，這也意味著姆巴佩將缺席3場聯賽、1場法國盃及1場歐冠聯賽，按照本賽季戰績來看，PSG在5日面對土魯斯的聯賽較為輕鬆外，其餘皆為硬仗，尤其是歐冠聯賽16強對陣德甲豪門拜仁慕尼黑，少了姆巴佩的衝鋒陷陣，讓亟欲在獎盃櫃中增添歐冠大耳朵盃的PSG焦急萬分。

不僅如此，前役受到腳踝傷勢未能登錄在大名單的內馬（Neymar），PSG對於他的健康狀況仍有疑慮，如果內馬也無法出戰拜仁慕尼黑，梅西（Lionel Messi）將可能獨自帶隊面對德甲霸主的挑戰，本來PSG已經敲定切爾西前鋒齊亞赫（Hakim Ziyech）的租借合約，卻因文件未補齊而交易失敗，讓已經鬧前鋒荒的PSG更是雪上加霜。

相較於幾乎零補強的PSG，因為主戰門將諾伊爾（Manuel Neuer）宣布本季報銷，拜仁在冬季轉會窗口補進了瑞士門將索默（Yann Sommer）把守最後一道防線，隨後更是找來了曼城右邊衛坎塞洛（João Cancelo）助陣，而他也在代表拜仁的首秀中送出1次助攻，幫助球隊以4比0挺進德國盃8強。