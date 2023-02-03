美國對大陸晶片業設下嚴格出口管制措施，限制其獲得先進晶片技術與設備，近日美國又成功拉攏荷蘭與日本加入制裁行列，加強打擊大陸晶片業的力道，專家認為，美國制裁之所以來得又急又猛，主要目的還是為了維護國家安全，因為從過去的經驗來看，高科技都會被用在情報與軍事領域，如二戰與冷戰時期。

綜合外媒報導，暢銷書《晶片戰爭》作者、美國塔夫斯大學（Tufts University）歷史教授米勒（Chris Miller）被問及美國發動晶片戰爭背後的意義，究竟是為了維護國家安全還是經濟議題。

米勒認為，制裁最主要的目的還是為了國安，「歷史證明，只要強大的國家獲得先進的運算能力，就會運用在情報網與軍事上，無論是二戰期間英國為了破解納粹密碼，部屬第一批的電腦，還是冷戰期間，俄羅斯與美國之間的競爭。」

米勒表示，「事到如今，世界上所有主要國家，都比以往更認真的思考要如何將人工智慧用於間諜活動、情報與軍事系統。」這也是為什麼美國會針對先進晶片技術與設備對大陸設下嚴格的出口管制。

此外，米勒也提到，過去美國出售先進晶片給民間企業與組織是合法的，但後來被發現許多產品被拿去協助大陸軍隊，因此美國決定在去年十月針對先進晶片設下較為嚴格的限制。