國軍某機械化步兵旅一名上尉連長，與同連中尉女輔導長2年前把營區當成砲房，未料2人在營內的性愛影片因不明原因遭到外流，引起軍方震怒。陸軍司令部已將兩位軍官重懲並調職調查。女軍官昨晚在IG上求助尋找散布者，同時LINE同學群組也流出一段截圖訊息，女軍官上午透過長官表示，「我很好，已經和男友一起向警方報案」，但該則簡訊並非她本人所發，懷疑遭人惡搞。

女軍官昨日在IG無奈表示，「愛看都來看，反正你們也知道了，麻煩截圖誰散布的畫面給我，我會很感謝你們，對了，我已經備案了，謝謝各位」。

昨晚LINE群組流出一段求助對話，女軍官表示，該則簡訊並非她本人所發，但她確實已報警。（翻攝記者爆料網）

同時，昨晚LINE群組也流出一段疑似女軍官的求助對話，「各位同學，請大家幫我一個忙，有些關於我的東西被流傳，大家如果有看到，麻煩截圖那個群組給我，我本人也已經報案了，但是現在缺乏散布者是誰，麻煩大家幫我一個忙，讓我找出兇手」，但她上午向長官表示，這則簡訊並非她本人所發，但她確實已報警。

影片外流後，陸軍司令部獲悉大為震驚，立刻進行調查，經與當事人訪談，確認兩人為情侶關係，至今仍在交往，但拍攝時間為2021年間，男方當時為上尉連長，女方則是同連中尉輔導長。

事後女方調往憲兵連，男方擔任訓練官，據稱男方接受調查時表示，此為兩人間的私密影片，手機內影片不知為何外流，目前已經報警處理。

陸軍第八軍團指揮部昨（2）日表示，所屬兩員未婚軍官在2021年間，於營內肇生違反男女分際情事，並使用手機拍攝影片，本部獲報後極為重視，立即編成專案小組進行行政調查。

第八軍團指出，2人違反內部管理與資訊安全等規範，已調離現職接受調查，將秉「嚴考核、嚴淘汰」原則，依調查結果予以重懲，絕不寬貸；另將持恆加強軍法紀及性別分際教育，建立正確認知，確維軍譽。