金曲歌王王力宏日前在美國開唱走出婚變風波的陰影，然而他人帥早年緋聞不少，不僅從天后級的張惠妹、舒淇，還有菲律賓小姐維多利亞，另外還有一名混血辣模Rosemary（虹萱）曾傳被王力宏追求，但男方公司否認。近年Rosemary結婚淡出螢光幕，2天前她在IG曬出和黎明前妻樂基兒的合影，可見當媽後的Rosemary老了不少，但其實一旁的樂基兒還大她1歲，令人不敢置信。

Rosemary的父親是俄法混血兒，母親則是華人，讓Rosemary一出生就有混血兒的深邃五官，14歲時參加香港模特兒精英大賽奪冠，就此出道，2002年一度被簽約成歌手，也創立自身的時裝品牌。2001年Rosemary的母親受訪，主動透露女兒正被王力宏追求，一度掀起軒然大波。

樂基兒（左起）、Rosemary、Lea T.。（圖／翻攝自rosemary_vdb IG）

Rosemary後來也承認此事，稱王力宏曾在聖誕節帶她到海邊約會，還為她彈鋼琴，但王力宏公司駁斥，解釋兩人只見過3次面，其他時間都是用E-mail交流，根本不算是情侶，並稱王力宏之後會在美國專心創作，沒時間談戀愛，往後不會再與女方聯繫，會更聰明「帶眼視人」，而Rosemary的母親聽聞後也氣炸，回應：「不連絡就算了，我女兒又不是沒人要」。

2015年Rosemary閃婚嫁給富商老公Jason結婚，2018年生下大兒子，近年又再度生下一子，2天前Rosemary在IG曬出與樂基兒、霍啟山前緋聞女友模特兒Lea T.的合影，三人看來都是素顏並露出燦笑，42歲的樂基兒保養得宜有如少女，41歲的Rosemary就顯得憔悴蒼老不少，但胸前露半球相當吸睛，Rosemary更寫下跟兩位擁有美麗靈魂的朋友分享媽媽經，也懷念過去在香港的黃金歲月，三人看來感情甚好。