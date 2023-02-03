周四泛歐Stoxx 600指數收盤上漲6.11點或1.35%，為459.2點。歐元區股票指數(Stoxxe)升1.8%，為457.17點。

歐洲央行宣布升息50基點，符合預期，但是明確地暗示至少在下個月會再一次提出相同程度的升息，之後，央行將再評估後續升息路徑。

相較於聯準會和英國央行提出顯得較為鴿派的評論，歐洲央行提出較為鷹派的說法。

不過分析師認為，歐洲央行的言論並未帶來任何新的鷹派說法，投資者仍對升息周期即將結束抱有希望，即使行長拉加德(Chritine Lagarde)反駁了這種說法。

OANDA資深市場分析師Craig Erlam表示：「即便歐洲央行試圖表現得非常鷹派，而且決心堅定，但市場仍未完全對此買單」。

「投資人似乎已經下定決心，認為通膨將繼續以顯著且持續的方式下降，這將使央行不會採取激進的緊縮周期」。

聯準會在周三做出了符合預期的25基點升息。儘管聯準會預計今年將進一步收緊貨幣政策，但投資人從聯準會主席鮑爾的言論中得到溫和的訊號；鮑爾曾多次提及「通膨減速」。

英國央行在周四也發出類似訊號，指出打擊通膨的行動正在轉向。

周四英國股市升0.8%，德國股市漲2.2%。

利率敏感的房地產股大漲6.8%，科技股也大漲4.6%。

銀行股通常會受益於利率上升，收盤仍下跌0.7%。

在公布財報的公司中，重要的晶片製造商英飛凌在上調全年獲利預期後，大漲7.96%，報36.0歐元。

法國工業軟體公司達梭(Dassault Systemes)升12.4%，報38.5歐元。西班牙桑坦德銀行(Santander)上漲5.7%，報3.43歐元。兩者稍早都公布了優異財報表現。