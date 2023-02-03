韓國財長指出，晶片售價下滑加上中國大陸商業活動斷斷續續，韓國出口從2022年10月以來，已連續4個月都表現地不怎麼樣，尤其是元月更糟。再者，因有冬季能源進口較多等季節性因素干擾，上個月貿易赤字也在擴大。

繼2022年12月年減9.5%之後，韓國出口元月再大減16.6%至462.7億美元。同時，貿易逆差更高達126.9億美元，創單月歷史新高。韓國財長也預估，至少上半年當地出口都將是困難重重。

不過，IMF（國際貨幣基金組織）日前上修2023年全球經濟成長0.2%至2.9%，故外部環境將來有機會改善。至於韓國通膨在上個月又稍微上漲，但符合預期。

衡量通貨膨脹的重要指標之一CPI（消費者物價指數），韓國元月年增5.2%，是2022年10月5.7%以來新高。韓國通膨從去年5月開始，就已連續9個月都維持在至少5%或更高的位置。

韓國財長認為，2023年首季的通膨應該都會在5%左右，到了第2季繼續向上的機會比較小，應該要到下半年才會趨穩。元月時，韓國央行再升息1碼後，當地利率也從3.25%升至3.5%，創2008年全球金融海嘯以來最高。