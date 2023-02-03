八貫1月營收為2.46億元，較去年同期增長16.86%，亦為歷史同期新高。八貫第一季產能持續保持滿載，營收有望與去年第四季表現相當，雖戶外休閒需求前景尚未明朗，但醫療、航太救生、軍工都較過去攀升，將隨產品組合結構優化，有助營運表現穩健。

八貫持續進行產品組合優化，1月醫療與航太救生合計占營收比重攀升至43.1%，明顯高過去年全年的37.8%，而去年接獲的軍用裝備防彈背心外罩訂單，因穩健出貨，推升1月軍工產品線占比達12.52%新高，亦使得戶外產品線占營收比重下降至44%，公司並積極在戶外、醫療與航太救生三大產品線外，開發更多的新產品應用，以期增加產品組合廣度。

八貫深耕TPU機能布料市場，多年布局醫療與航太救生有成，1月兩大產品線業績與去年同期皆雙位數成長，且目前在手訂單能見度仍樂觀，年後亦有不少客戶陸續來訪，也將積極著手後續訂單需求及新產品開發討論。