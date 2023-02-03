富達建議投資人要「動如脫兔」，保持如兔子一般的警覺和敏捷，以應變市場的不確定性，「狡兔三窟」分散布局搭配定期定額，應對波動同時把握投資契機。陳威宏表示，聯準會再次減緩升息幅度，會後聲明透露持續升息與維持鷹派論調，主席鮑威爾在記者會上表示儘管通膨有所減緩，但進一步升息仍是合適的，強調聯準會看重的是長期趨勢，暗示停止升息後，高利率維持較長時間。市場預估2023年終端利率中位數可能為5.25%。

個別市場，近期的反彈已將美股評價推升至高於合理水平，惟美國的經濟及就業數據仍強，將觀望美國市場發展。歐洲方面，鑑於歐洲經濟衰退的潛在深度和持續時間仍不確定，若歐洲央行並非僅以言論調控市場預期，而是確切執行緊縮政策，政策失誤風險將顯著上升，或對未來的金融穩定性構成威脅。

亞洲及新興市場則受惠於中國大陸放寬防疫政策及美國減緩升息步伐。中國大陸隨著防疫政策放寬及經濟重啟，並在寬鬆貨幣政策及財政政策支持下，經濟有望逐步復甦，預期內需消費將成主要的驅動力。但由於疫情仍未明顯回落，預期中國大陸經濟復甦之路將會循序漸進，第一季度經濟表現可能充滿挑戰，預期下半年企業獲利才可能有所改善，且累積的消費需求才會開始釋放。

陳威宏進一步說明，儘管從供應鏈緩解、汽車價格滑落、 商品價格下跌及基期效應下，預估整體通膨有望顯著改善，但核心通膨仍面臨挑戰。此外，目前就業市場仍強勁，惟房市數據及企業調查相關數據則顯示美國經濟成長前景依然較消極。因此，我們對風險性資產維持審慎看法不變，建議投資人於金兔年保持審慎敏捷，應對充滿不確定性的市場，可留意價值具吸引力的企業並等待時機進場。