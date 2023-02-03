大陸體壇肅貪轉向籃壇，繼包括大陸國足前總教練李鐵等大陸足協多名前副主席被查後，大陸長安街知事微信公眾號3日消息，據重慶市紀委監委2月2日消息，重慶市體育局前副局長、前大陸籃球國手、前中國籃球協會副主席、1992年巴賽隆納奧運中國女籃主教練李亞光涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受重慶市紀委監委紀律審查和監察調查。

公開信息顯示，李亞光出生於1958年，曾是籃球運動員，1988年退役，後當教練。從1984年到1992年，李亞光連續三次參加奧運會，1992年巴賽隆納奧運會上，他是中國女籃主教練。2002年當選第七屆中國籃球協會副主席，曾任重慶市籃協主席。2018年7月退休，被免去重慶市體育局巡視員、副局長職務，在任期間，他分管競技體育。

紅星新聞報導，據《重慶時報》此前專訪，李亞光於1991年擔任中國女籃主教練，並在第二年率隊獲得巴賽隆納奧運會亞軍，這也是中國女籃在奧運獲得的首枚銀牌。當年年底李亞光辭去主教練職務，1994年進入體委任職，並在2018年退休。此次被查，距離其退休已經過去了4年多的時間。

據公開簡歷顯示，1958年出生的李亞光是江蘇鎮江人，1981年入選中國男子籃球隊，曾多次參加亞錦賽、世錦賽，並在1984年參加第23屆奧運會。1988年退役後，李亞光開始教練生涯。1991年，33歲的李亞光擔任中國女籃主教練。

據大陸央視《體育人間》在2016年拍攝的關於李亞光的節目介紹，李亞光來到球隊後，對戰術打法進行了大膽調整，並很快起到效果，在1992年的巴賽隆納奧運，中國女籃也獲得了該項目歷史上第一枚奧運銀牌。

紅星新聞報導，1999年，中國籃協曾評選出「新中國籃球運動50傑」，李亞光名列其中。據中央紀委國家監委通報的簡歷顯示，李亞光曾擔任重慶市體育局黨組成員、副局長。2002年，他當選了第七屆中國籃球協會副主席。