今年臺灣燈會在台北很有看頭，立委費鴻泰表示，信義區百貨商圈設置「未來展區」循著光的軌跡，引領我們走向未來，信義區有非常美麗特別的燈光秀，值得市民到信義區燈會看看。

台北市政府以「光源台北 — 2023台灣燈會在台北、希望之光點亮城市」。費鴻泰表示，信義區沿路美麗的燈會展示，彷彿進入燈光隧道，從傳統燈藝到現代燈藝。例如，慈祐宮前的媽祖燈飾，一直到內湖外台空飛碟的燈飾；這個意函如同費鴻泰的選民服務，範圍從「慈祐宮到外太空」，費鴻泰周末市場擺攤基層服務，到推動健保卡報稅、報稅試算表等結合網路科技應用。

費鴻泰說，本次台北燈會位於國父紀念館旁光復國小大門口前的的展區，過去曾是遊覽車的停車場，常有大型遊覽車進出，造成附近學童、居民與用路人的走路安全受影響。經過費鴻泰多次召開協調會議，將國父紀念館戶外停車場禁止遊覽車停放，還給光復國小學童與路人的行走安全。

費鴻泰提到，今年研發出頗受歡迎的兔寶寶紙燈籠，到自己選區各里社區辦理親子DIY燈籠活動，也參與各里辦理的元宵社區活動來發放兔寶貝燈籠。

費鴻泰2月4日(六)下午三點，於三興國小大禮堂與MOMO團隊以及信義區里長合辦「親子元宵猜燈謎活動」。（費鴻泰提供）

此外，費鴻泰特別在2月4日(六)下午三點，於三興國小大禮堂與MOMO團隊以及信義區里長合辦「親子元宵猜燈謎活動」。希望在寒假結束前，藉此活動讓小朋友可以在今年元宵節，留下美麗的回憶。