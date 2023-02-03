號稱全國最大戶外LED數位看板聯播網公司「諾亞媒體」負責人鄭乾池，因2006年違法借資2600萬元成立諾亞公司，並不實宣傳諾亞獲利豐厚，公司將上市櫃，以「印股票、騙鈔票」手法詐騙投資人2億多元， 之後隱匿諾亞營運不善，二度辦理現金增資再詐騙股款6400萬元，總計坑殺投資人2.7億。台北地檢署3日依違反《證交法》、《公司法》、《商業會計法》等罪起訴鄭乾池。

起訴指出，鄭乾池是諾亞媒體、金隆系統科技及尚福國際3家公司負責人，鄭於2006年成立諾亞公司前，先自尚德公司匯款2050萬元至諾亞公司籌備處帳戶，另向人頭股東借資550萬元，不實作為諾亞公司2600萬元股款，向台北市政府辦理設立登記。

2010年鄭與地下盤商「陳董」合作，於2011年5至10月，陸續將3990張諾亞股票以每股12至14元賣給「陳董」，再由「陳董」對外銷售，「陳董」撰寫不實評估報告，偽稱諾亞實收資本額1億元、獲利預估2011年EPS有4至5元，營收上看1.4億，2012年EPS有5至8元，營收上看206億，預計2011年第4季申請上市櫃，掛牌價80至100元。

「陳董」指示旗下業務員隨機打電話對投資人推銷，讓大批投資人以每股45至52元價格，購買諾亞股票，鄭與「陳董」共詐取2億717萬4810元。

2011年12月，鄭隱匿諾亞營運不佳，再以每股16元溢價辦理現金增資發行新股，並製作不實資料指諾亞當年1至10月較去年同期營收成長297％，再於2012年11月，二度辦理現金增資，製作不實文作指諾亞當年1至10月營業收益8000萬，坑殺投資人，總共二次增資共詐騙股款6446萬元。