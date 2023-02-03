自英國女王伊莉莎白二世去年9月辭世後，大英國協會不會就此分崩離析，成為各界關注焦點。而澳洲目前雖然尚未決定是否「脫英」，但澳洲中央銀行「澳洲儲備銀行」（Reserve Bank of Australia）昨天（2/2）率先表示，將移除新款5元鈔票上的女王肖像，改以原民設計取代。

澳洲目前流通5款紙鈔，單位為5到100元不等，其中5元鈔票上使用的是英國女王肖像，另一面則是澳洲國會建築圖案。不過，隨著澳洲本土意識抬頭，未來這個向英國王室致敬的傳統，恐怕將逐漸式微。

Is the Crown starting to slip Down Under? https://t.co/uPKm589utp — Daily Mail Online (@MailOnline) February 2, 2023

綜合外媒報導，更換新鈔的決定受到以工黨為首、政治立場偏左的現任政府支持。澳洲現任總理、同時也是工黨主席艾班尼斯（Anthony Albanese）曾在去年女王駕崩時表示，不會在第一個總理任期內推動公投，將國家改成共和體制。但他長期支持廢除君主制度，眾所皆知，澳洲國內擁護王室的反對黨領袖杜登（Peter Dutton）便表示，「多數沉默大眾並不同意（淘汰王室肖像）」，批評換鈔行為「毫無道理」，要求艾班尼斯負起責任。

不過，澳洲財政部長查默斯（Jim Chalmers）則是認為，新紙鈔設計將「訴說更多關於我們的歷史、傳承和國家，是一件好事」。

話雖如此，由於新鈔設計耗時，要等好幾年後才會問世，屆時5元女王紙鈔也將持續保有法定貨幣地位。