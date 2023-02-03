據澎湃新聞報導，中核集團表示，巴基斯坦2日舉辦卡拉奇核電站3號機組（K-3）落成儀式。至此，中國自主三代核電華龍一號出口巴基斯坦的2台百萬千瓦機組在建成投產後正式交付巴方，華龍一號在巴基斯坦首個項目全面建成。

落成儀式上，中巴雙方表示，從被譽為「南南合作」優秀典範的恰希瑪核電1號機組，到巴基斯坦首個百萬千瓦級核電工程K-2／K-3項目，雙方已合作建成兩大核電基地共六台核電機組，為巴基斯坦源源不斷地提供清潔、穩定的電力，中巴核能合作空間廣闊、潛力巨大、前景光明。

中國核電出口效益顯著。報導稱，巴基斯坦卡拉奇核電項目（K-2、K-3兩台機組）是華龍一號海外示範工程，每台機組6萬餘台套設備，直接帶動裝備出口超過120億元（人民幣，下同），項目全壽期可持續帶動中國核燃料、核電站建設、運維、退役全產業鏈「走出去」，直接創造經濟收入將超過1000億元。

卡拉奇K-2／K-3是巴基斯坦規模最大的核電站，由中核集團中國中原對外工程有限公司總承包。電站廠址位於阿拉伯海沿岸、巴基斯坦卡拉奇市附近，距巴基斯坦首都伊斯蘭堡約900公里。2021年5月20日，K-2機組正式進入商業運行。2022年4月18日，K-3機組成功臨時驗收。自商運以來，K-2／K-3機組項目全週期為當地提供就業崗位6萬多個，已累計發電近200億度，滿足當地200萬人口的年度生產和生活用電需求。

截至目前，巴基斯坦共有6台在運核電機組，全部採用中國出口技術。

1991年底，中國大陸第一座30萬千瓦核電站秦山核電站併網發電；16天後，中巴兩國在北京簽定了合作建設巴基斯坦恰希瑪核電站的協議，中國從此跨入了核電站出口國的行列。

恰希瑪核電項目一期工程是中國以交鑰匙形式向巴基斯坦提供的一座30萬千瓦壓水堆核電站，以秦山一期核電站為參考，主合同總價（含技術轉讓）5.8億美元、燃料合同總價（含備件）0.42億美元， 由中方全面負責設計、設備採購、土建施工、設備安裝、人員培訓、電站調試等工作。這是中國自行設計建造、首次出口商用核電工程，也是當時全國最大、最複雜、高新技術含量最高的成套出口項目。

2001年3月，恰希瑪核電一期工程組通過最終驗收。在此基礎上，雙方又續簽了恰希瑪核電2、3、4號機組合同。

2011年中巴建交60週年之際，恰希瑪核電2號機組投入商業運行。2016年12月6日，恰希瑪核電3號機組提前26天投入商運。2017年9月26日，恰希瑪核電4號機組投入商運。

三十多年來，中巴兩國共同合作建設了4台30萬千瓦核電機組恰希瑪1-4號機組和2台百萬千瓦機組卡拉奇2、3號機組。後續，巴方還將繼續引進華龍一號機組。

中核集團與巴基斯坦2017年簽署了恰希瑪核電5號機組商務合同，這是繼卡拉奇項目之後華龍一號「走出去」的第3台核電機組，也是中國向巴基斯坦出口的第7台核電機組，目前尚未開工。