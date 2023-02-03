台灣金董事長早上已經完成交接，台灣金表示，原董事長呂桔誠卸任，並專任台灣銀行董事長，金控董事長職務由行政院前院長沈榮津接任。

呂桔誠自2016年履新以來，走過國內外政經情勢動，於嚴峻挑戰下，帶領台灣金脫胎換骨，深化資源整合策略，提升管理效能，各項政策任務的表現卓越，也帶動保險與證券子公司績效成長，創下亮眼的獲利效。

2022年金控整體包含政策因素影響數後，合併稅前淨利292.85 億元，表現歷年最佳，奠定優質的基礎，完成階段性任務，即日起專任台灣銀行董事長。

沈榮津過往嫻熟深耕經濟領域，擔任行政院副院長期間，帶領財經內閣給予產業界諸多指導歷來推動口罩國家隊、防疫、加速投資台灣、舒困振興、離岸電、產業創新等重要措施，政績卓著且均與民生經濟及金融服務業發展息息相關，未來將運用產業經驗、發揮所長，帶領台灣金控集團掌握、貼近產業發展需求，除善加發揮國營事業精神，協助產業轉型與經濟發展外，也將帶領集團從中掌握新契機，邁向新的里程碑。