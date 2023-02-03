警方調查發現有被害女子擁清秀長髮、且身材纖細，卻向警方稱，黃男利用其帳戶要求她提款，在收到幾次錢後就神隱、斷了聯繫。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

渣男百百種，但除了騙取肉體之外，還利用社會經驗不足的女子，淪為詐欺人頭帳戶，令人咬牙切齒；25歲黃姓男子以詐騙為業，日常是在交友軟體伺機尋找女大生、社會新鮮人等，認識交友，有被害女子在不知情的情況下淪為詐欺提領車手，警方接獲多名女子檢舉，循線將他逮捕，查扣行動電話2支及現金2萬5千元，經檢察官偵結，認犯罪事證明確，依違反刑法詐欺罪嫌提起公訴。

警方持搜索票衝進日租小套房內查緝，黃男涉嫌詐騙女子帳戶，為躲避警方查緝，平日藏身小旅館或日租套房內，警方搜查時發現黃男的隨身包包裡，還有被害女子的金融卡，黃男雖矢口否認使用，但有多名被害女子指證歷歷，警方未採信黃男的說詞。

台中市政府警察刑大偵二隊指出，日前接獲數名女子檢舉指稱，於交友軟體上認識黃姓男子，每天對她們噓寒問暖，聊一陣子後約見面，女子以為遇到真愛，但過沒幾天黃男即向女子謊稱，自己的存摺遺失，要借用女子帳戶收朋友轉帳來的錢，提領出來後再把錢拿給他。

警方調查發現有被害女子擁清秀長髮、且身材纖細，卻向警方稱，黃男在收到幾次錢後就神隱、斷了聯繫，甚至封鎖其通訊軟體，從此銷聲匿跡，被害女子事後發現自己的帳戶遭銀行設定為警示帳戶，開始察覺不對，於是向報警檢舉。

警方指出，黃姓男子常在交友軟體上結識女大生或女性社會新鮮人，除騙取肉體外，還利用被害女子社會經驗不足，對法律不熟悉的弱點，騙取銀行帳戶做為詐欺人頭帳戶之用，再要求被害女子去提領收到的款項給他，不知情女子因此淪為詐欺提領車手。

警方於接獲檢舉後組成專案小組，在台中地檢署檢察官的指揮下，見時機成熟，查緝黃嫌，當場查獲犯罪用的行動電話2支及現金2萬5千元，全案經檢察官偵結後，認犯罪事證明確，依違反刑法詐欺罪嫌提起公訴。

警方呼籲，金融帳戶屬於個人高度私密性文件，千萬不可出借或交給任何人使用，且相關密碼應妥善保存，並避免讓其他人員知悉，遇有疑慮應即撥打110或165查證，並保存與詐騙集團成員的通聯紀錄、簡訊或線上對話記錄，迅速向警方報案，以免遭到詐騙集團利用，成為共犯、車手。