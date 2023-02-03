街頭藝人「鼓后」羅小白日前在臉書上發文分享自己許久現身信義區表演的原因，揭露街頭藝人「中籤未表演的亂象」造成無地可用的窘境，對此北市文化局也做出回應，然而昨(2)日，羅小白於YouTube更新一則影片，自曝接到北市文化局蔡詩萍局長的電話，更痛批：「裁罰都是假的。」

羅小白1月31日在臉書上發文指出：「台北市街頭藝人改登記制」意外讓很多「無心表演」的人中籤後卻不去演出，白白浪費場地使用權，感嘆：「很多真的以街頭維生的表演者就這樣被剝奪場地，明明街頭是屬於大家的，也是大家最可以嘗試表現自己才藝才華的地方，所以怎麼能這樣扼殺這些人的夢想呢？」話題一時在網上引發熱議，而台北市文化局也做出回應。

北市文化局在官網上發出聲明，指出會加強核查街頭藝人無故未到情形，並會強化處罰程序，將以記點及取消多次未使用展演點藝人的申請資格，以保障更多街頭藝人表演權利。

羅小白見話題越演越烈，昨日於頻道上更新影片，更詳細的解釋了有關「街頭藝人登記制文章」的說明，指出：「因為登記制的關係，使人人都可以成為街頭藝人。」進而讓街頭藝人的數量大增，相對減少人均使用展演場地的機會，引發「搶場地」亂象。此外，她也抨擊「懲罰」機制是沒有意義的，認為被罰者僅是「人頭帳戶」，對亂象的幫助微乎甚微。

羅小白於影片中也感謝許多街頭表演者們的支持，更提及北市文化局蔡詩萍局長對此事的重視，特別致電她關心此事件，「我希望用微薄的力量幫助街頭表演者得到應有的權利，希望相關單位能夠對街頭藝人的規章做出完善的修改。」