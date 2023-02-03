受到聯準會（Fed）主席鮑爾傳達的訊息比預期偏鴿、臉書母公司Meta Platforms嚴格撙節激勵股價暴衝帶動，那斯達克指數、標準普爾500指數雙雙創下約5個月以來新高。

道瓊工業平均指數2月2日終場下跌0.11％（39.02點）、收34,053.94點。

那斯達克指數上漲3.25％（384.5點）、收12,200.82點，創2022年9月12日以來收盤新高。

費城半導體指數上漲2.22％（68.37點）、收3,141.84點。

台新投顧指出，聯邦公開市場委員（FOMC）會議結果符合市場預期，美股大漲帶動亞股漲多跌少，台股表現居冠。市場反應聯準會放緩升息步調，加權指數連兩日收在年線之上。

然因短線漲多加上美股科技財報仍陸續公布，仍須留意漲多後的獲利賣壓。

操作部分，漲勢相對落後的電子股，及可望受惠中國大陸需求回溫的鋼鐵、水泥、塑化等傳產族群可留意。