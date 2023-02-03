國民黨台北市議員徐巧芯以「世代交替」宣布投入黨內立委初選，挑戰同黨現任立委費鴻泰，資深北市議員秦慧珠昨(2)日轟徐「為己謀權」。對此，資深媒體人黃揚明提及秦慧珠曾在擔任台北市議員時表態有意參選桃園縣長，「當時40歲的秦慧珠，不也是為了自己的政治生涯規劃奮鬥嗎？」黃說若幫腔者只會倚老賣老，得罪年輕世代事小，耽擱政黨換血的後果會更嚴重。

秦慧珠昨表示，所謂「世代交替」有爭權奪利之嫌，並認為議會中資深民代對於法規、議事運作，及各政策的來龍去脈較為嫻熟，也能在議會做各組召集人、黨鞭，「新人有新人的強項，資深有資深的長才。」秦慧珠說稱年輕人否定老一代，並不是好的文化。

對此，黃揚明今(3)日在臉書指出，秦慧珠曾在擔任台北市議員時，表態有意回桃園參選縣長，最後國民黨提名的是當時的議長陳根德，「當時40歲的秦慧珠，不也是為了自己的政治生涯規劃奮鬥嗎？」黃揚明認為，若幫腔者只會倚老賣老，得罪年輕世代事小，耽擱政黨換血的後果會更嚴重。

黃揚明直言，徐巧芯在國民黨會被視為異類，是因為國民黨根深蒂固的官僚體系文化，從來就瞧不起民代出身的年輕人，被該文化洗禮的年輕公職們逐漸習慣，成為扼殺年輕世代的共犯。黃揚明感嘆表示，政治權力像魔戒，沒有所謂「該退就退」的姿態，多數政客都是從能做一路做到不能做為止。

黃揚明提到，初選是一套決定戰力的機制，國民黨長期習於「高層關愛的眼神」的恩給提名機制，喪失整個世代的支持後，當原本以為優勢的基本盤優勢不再，又不知該怎麼作戰，自然就會被淘汰。某種程度上，黃揚明說徐巧芯刺激費鴻泰的戰力，二人初選較勁不是壞事，誰強就由誰代表參選，「這是民主機制」。