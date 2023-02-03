美系外資表示，創意去年第四季收入季增長33%，優於原先公司預期的成長20%，單季毛利率為33.4%，季減少1.5個百分點，營業利益率為18.4%，季減少0.5個百分點，均落後於原先正成長的預期。外資談到，創意去年第四季每股獲利為9.97元，較該外資預期得好，主要是因外匯收益所致。

展望第一季，美系外資認為，創意第一季營收潛在負面因素，主要量產項目訂單恐有調整(例如SSD控制器、網絡交換機和BMC），惟創意是全球領先的ASIC 供應商，因此，在全球AI ASIC(客製化晶片) 需求激增的情況下，持續看好其長期增長前景，然而，有鑑於近期漲多，故建議保持觀望，維持中立、目標價700元。

創意2022年合併營收240.40億元，年成長59.1％，歸屬母公司稅後純益37.10億元，與前年相較成長逾1.5倍，每股純益27.69元。創意去年合併營收、營業利益、稅後淨利等均同步創新高。去年平均毛利率34.7％、年增0.1個百分點。