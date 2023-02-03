台中某社區吳姓保全去年6月間值班時，撞見醉倒的女住戶小花（化名）返家，假意攙扶小花進屋，實際上竟趁機觸摸小花胸部及下體，嚇得小花呼叫男友處理。台中地院審結，依乘機猥褻罪，判處吳男有期徒刑8個月。可上訴。

判決書指出，吳姓男子在台中一處社區擔任保全，2022年6月19日間吳男值班時，看見女住戶小花喝醉後，意識不清地返回社區，便上前攙扶，協助小花返回住處，並藉機觸摸小花的胸部，褪去小花的衣物、觸摸其下體。

直到小花稍微恢復意識後，才驚覺吳男正對自己上下其手，嚇得推開吳男，緊急向男友求救，當男友趕抵現場後制止吳男，立刻報警處理。

台中地院審理時，法官發現吳男才於2018年因公共危險罪遭判刑確定，同年刑期執行完畢，如今又再度犯案，顯然存在特別惡性，對於刑法反應力薄弱，依累犯加重刑責。

法官指出，吳男身為社區保全，本應職責維護社區住戶安全，卻為滿足個人慾望猥褻小花，導致小花身心嚴重受創，實屬不該，考量吳男以分期支付25萬元與小花達成和解，故依乘機猥褻罪，累犯，判處有期徒刑8個月，可上訴。

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