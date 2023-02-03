日本一名17歲高中生日前在迴轉壽司店「壽司郎」一間分店用餐時，拍下自己用舌頭舔公用醬油蓋、茶杯、甚至用口水沾抹轉盤上壽司的畫面，影片引發民眾撻伐，導致壽司郎母公司「FOOD & LIFE Companies」股價重挫，，如今壽司郎已堅持提告，媒體也找到該名少年的父親，採訪過程中含淚道歉。

據日本媒體《NEWSポストセブン》2日報導，一名到迴轉壽司用餐的17歲屁孩，先是東張西望確認周遭目光，拿出調味料罐舔食，之後又拿起上方的公用碗，沿著碗口舔一圈，行徑十分噁心，最後還得意的對著鏡頭一笑。

影片曝光後讓日本社會炸鍋，儘管事發分店表示已經重新清洗過所有茶杯，並且全面換掉醬油瓶，但是日本民眾已經對壽司郎失去信心，壽司郎後續股價重挫，一周市值蒸發168億日圓（約新台幣38.76億元）。

記者前往少年位於岐阜的住家，訪問少年的父親，金髮少年的父親，證實自己有向壽司郎道歉，至於有傳聞少年惡搞影片是由他拍下，他則否認並不是如此，而是由朋友所拍攝，少年的父親還說，自己不能說得太詳細，因為律師有要求他不要發表言論，在受訪過程中更含淚致歉，並坦言感到相當沮喪。