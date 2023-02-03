前股票上櫃公司「唐鋒實業」董事長周武賢妻子徐勤英，被控得知2017年唐鋒與大陸廠商洽談拆遷補償案，可獲人民幣3.5億元及建物面積的利多訊息，告知妹妹徐乾英，讓徐乾英提前買進唐鋒股票獲擬制性獲利21萬多元，涉嫌內線交易。台北地檢署調查後，認為罪嫌不足，3日不起訴徐氏姊妹。

至於唐鋒前董事長周武賢，因被控涉炒作唐鋒股票獲利6億多元，遭判刑7年確定，他入監服刑後，已於2019年7月22日獲准假釋出監。

調查局懷疑，2017年2月唐鋒與深圳億科創盈公司洽談拆遷補償案，億科將補償人民幣3.5億元及建物面積1萬6000平方公尺，唐鋒公司顧問徐勤英2018年3月參加唐鋒董事會，得知此一利多訊息，即洩漏給妹妹徐乾英。徐乾英遂於2018年3月29日至5月3日，提前買進40張唐鋒股票，估計獲取擬制性獲利21萬2800元。

檢方調查時，徐乾英辯稱沒有從姊姊處得知訊息，她長期持有唐鋒股票，是自己研究買進投資，另徐勤英則稱董事會只說明補償案，但總經理說要再比價決定，她沒有建議妹妹買唐鋒。檢方採信姊妹倆說法，認為2人內線交易罪嫌不足，今將2人不起訴。