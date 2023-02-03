大陸疫情趨緩，服務業景氣度明顯好轉，1月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）52.9，勝於預期，高於2022年12月4.9個百分點，並是2022年9月來首次呈擴張態勢。

此前公布的1月財新中國製造業PMI上升0.2個百分點至49.2，連續第六個月處於收縮區間。兩大行業景氣度抬升，拉動當月財新中國綜合PMI上升2.8個百分點至51.1，同樣為2022年9月來首次高於榮枯線。

這一走勢與中國國家統計局一致。此前國家統計局公布的2023年1月製造業、服務業PMI分別回升3.1個、14.6個百分點至50.1、54.0，帶動綜合PMI走高10.3個百分點至52.9，均重回擴張區間。

從分項數據看，防疫措施優化後，服務業供需恢復擴張，生產經營指數、新訂單指數均為近五個月來首次高於臨界點，不過反彈幅度不及2022年二季度上海疫情解封後。在2022年底小幅收縮後，新出口訂單指數重新升至榮枯線以上，為2021年4月以來最高。據受訪企業反映，旅行限制等防疫措施放寬，助推新出口業務恢復增長。

盡管服務業供需回暖，就業市場卻仍呈收縮態勢，1月服務業就業指數連續三個月位於榮枯線以下，但降幅收窄。部分企業為控制成本而壓縮用工，同時也有員工因疫情而無法到崗。由於銷售增長疊加部分人員無法到崗，當月積壓業務量指數創2022年6月以來新高。

原料、用工、燃料等成本繼續上揚，推動服務業原材料購進價格指數在擴張區間略有上升；出廠價格指數也在擴張區間微升。受訪企業表示，加價是為了轉移成本上漲壓力，但為保持競爭力，服務業企業整體定價能力受限。

防疫政策優化後，服務業市場信心持續回升，1月經營活動預期指數創2011年3月以來新高。企業普遍認為，隨著經濟逐漸恢復正常，市況和顧客需求將會強勁反彈。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，2022年底防疫措施優化以來，感染人數快速達峰後回落，服務業景氣度先於製造業回升，但就業的恢復仍需時日。此輪疫情衝擊之後，加快恢復經濟、促進社會生產生活秩序正常化將是經濟工作重點，改善預期、修復信心、增加收入、擴大消費、拉動內需則是重要抓手。