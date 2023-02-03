久等了，台灣特斯拉正式調降Model Y價格，官網顯示Long Range版售價調降18萬至211.99萬，Performance版本也降至237.99萬元，降幅最多達22萬元，正式跟進大陸、北美及日韓降價。

受到各國激烈升息降低通膨，反而造成經濟衰退隱憂浮現，特斯拉擔心影響買氣，加上供不應求問題趨緩，反而面臨生產過剩危機，且各車商都開始發展電動車車款，競爭壓力大，使得特斯拉先後在大陸、北美、日韓降價，但台灣一直都沒有跟進，引起車迷熱議。

值得一提的是，特斯拉全球大降價後，供應商開始擔心特斯拉會要求他們降低零件價格，對整個供應鏈來說並不是好事，不過有業界人士認為，特斯拉可能會向供應鏈保證，如果必須降價，會透過增加銷量彌補損失。

由於供應鏈都必須遵守保密協議，目前無從證實此事，市場傳言不斷，也有半導體廠商認為，車用半導體很難降價，主要原因在於，部分產品在市場上仍有供不應求狀況。