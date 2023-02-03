周四蘋果股價收漲3.71%，惟盤後下跌3.4%。

●2023財年第一季（截至2022年12月31日）財報

營收年減5.5%，為1172億美元，不如市場預期的1211億美元，為2019年以來首度下滑，並創下自2016年9月以來最大單季跌幅。

每股盈餘為1.88美元，不如市場預期（1.94美元），為近7年來首見，主要受iPhone銷售下滑影響。

毛利率為42.96%，略低於市場預期的42.95%。

各產品部門表現：

iPhone營收年減8.17%，為657.8億美元，低於市場預期（682.9億美元），且為2020年以來首次下滑。生產iPhone Pro系列手機的中國鄭州廠因工人出走和暴動導致生產中斷，使蘋果手機業務表現疲弱。

iPad營收年增29.66%，為94億美元，低於市場預期（77.6億美元）。

Mac電腦營收年減28.66%，為77.4億美元，低於市場預期（96.3億美元）。

其他產品（含AirPods無線耳機、Apple Watch智慧錶）營收年減8.3%，為134.8億美元，不如市場預期（152.3億美元）。

服務事業（含Apple TV+、App Store、iCloud、Apple Music等）營收年增6.4%，為207.7 億美元，優於市場預期（206.7億美元），並創下歷史新高。

iPad平板和服務事業是第一財季唯一實現增長的部門。

各區域市場表現：

美洲市場營收年減4.3%，為492.8億美元。

大中華地區營收年減7%，為239億美元。

歐洲市場營收年減7%，為276.8億美元。

日本市場營收年減5%，為67.55億美元。

其他亞太市場營收年減2.8%，為95.35億美元。

●法說重點

蘋果執行長庫克表示，中國的封控造成供需都受限的雙重挑戰，大中華區營收大減7%。蘋果在去年11月初即曾發出警告，稱中國的防疫封控措施將影響iPhone生產，iPhone 14 Pro的出貨恐將「低於預期」。庫克周四表示，困擾蘋果最重要一季的生產中斷問題，現在已經解決，現在生產已經回到我們想要的狀態。

庫克對服務事業和iPhone手機的營收前景抱持樂觀的看法，但也表示經濟情勢不明可能衝擊遊戲與數位廣告等業務。

財務長Luca Maestri表示，iPhone銷量可望較上季（截至12月31日）改善。

蘋果逾半營收來自美洲以外的市場，因此強勢美元亦帶來衝擊，不過美元已自去年高點回落，因此影響也小於原先預期。蘋果曾警告外匯問題對蘋果營收造成的衝擊恐達10%，但周四表示實際影響只有8%。該公司預期第二財季的匯率影響估為5%。

庫克表示，目前蘋果的活躍裝置數量達到20億個重大里程碑，高於一年前同期的18億個；目前蘋果擁有9.35億個付費訂閱用戶，優於上一季的9億個，包括中國在內，數個市場的服務營收均創下記錄。

整體而言，蘋果高層試圖安撫投資人，儘管公司因為旗艦產品陷入震盪的銷售周期而受到衝擊，且容易受到供應鏈衝擊影響，但這家全球最大的上市公司仍在穩步增長，儘管成長速度有所放緩。

Creative Strategies分析師Ben Bajarin表示，蘋果仍然認為需求將疲軟，但他們調整了對生產的看法，這表示如果需求意外回溫，蘋果就能追上。